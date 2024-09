Polícia procura homem condenado por estuprar criança

A equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, divulgou nesta terça-feira (10) a identidade e foto de um indivíduo condenado pelo crime de estupro de vulnerável e que é considerado foragido da Justiça.

De acordo com as informações divulgadas pela PC, o crime aconteceu no ano de 2022 quando o suspeito foi acusado de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos. Com isso, o indivíduo foi julgado e condenado a 10 anos e seis meses de reclusão.

Apesar disso, o indivíduo identificado como Éverton Felipe Aparecido Luiz, nascido em 04 de maio de 1997 e natural de Santo Antônio da Platina, é considerado foragido. Informações sobre seu paradeiro podem ser denunciadas de forma anônima através do telefone 190 da PM, 181 do Disque Denúncia ou por meio das redes sociais da Polícia Civil.