Bombeiros resgatam corpo de homem que se afogou em represa do Norte Pioneiro

Foi encontrado na manhã do domingo (08) o corpo de um homem que havia desaparecido em uma represa na última sexta-feira (06). A situação foi registrada no município de Conselheiro Mairinck, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros de Ibaiti, que prestou atendimento a ocorrência, os agentes foram acionados por populares para fazer o resgate do corpo de um homem que estava boiando em uma represa do município.

Continua após a publicidade

Ainda conforme as informações, a vítima desapareceu nas águas da represa na última sexta-feira e o corpo foi avistado por populares no domingo. A vítima foi identificada como um homem de 45 anos e, conforme informações da equipe da Polícia Civil, a causa da morte foi afogamento. Ainda assim, um inquérito foi instaurado para apurar as causas e circunstâncias da morte.

Frente aos fatos, o corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.