Governo do Estado apresentará novo Corredor Metropolitano da Capital em audiência pública

O Governo do Estado, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), realizará na próxima segunda-feira (09) uma audiência pública para apresentar o edital de licitação e o projeto executivo para a obra do novo Corredor Metropolitano da região de Curitiba. A obra contempla a expansão da PR-423, que conectará a BR-116, na Capital, à BR-476, em Araucária, abrangendo um trecho de 8,98 km com pista duplicada em pavimento rígido.

O novo corredor tem como objetivo se tornar uma alternativa estratégica ao Contorno Sul, que é uma das rodovias mais movimentadas da região, reduzindo em cerca de 30% do tráfego atualmente concentrado nesse trecho. A obra é considerada fundamental para melhorar a fluidez do trânsito e otimizar a o transporte para o Interior do Estado.

De acordo com o diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, a obra será um marco para a infraestrutura da Região Metropolitana de Curitiba. "Há uma determinação expressa do governador Ratinho Junior em ampliar o sistema viário e conectar as cidades de forma mais rápida e segura. Esse é o maior empreendimento rodoviário previsto nos últimos 30 anos em nossa região, com nove obras de artes especiais", destacou.

Durante a audiência, serão apresentados documentos como o Projeto Executivo, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Edital e Anexos, já disponíveis no site da Amep. O valor máximo previsto para a futura contratação da obra é de R$ 403.007.703,54, com um prazo de execução estimado em 42 meses após a emissão da ordem de serviço.

O projeto executivo do Corredor Metropolitano foi concluído em agosto. Ele é fruto de um investimento de R$ 1.342.734,05, contratado pela Amep. O projeto prevê todos os detalhes técnicos necessários para a execução da obra, garantindo a eficiência e qualidade da intervenção.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Amep no YouTube, a partir das 16h, e estará aberto à participação de todos os interessados. Para participar, basta preencher o formulário disponível no site oficial da Amep no momento da audiência.