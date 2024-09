Suspeito de matar Jociele é denunciado por estupro, latrocínio e ocultação de cadáver

O Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou denúncia nesta terça-feira (3) contra Juliano Constantino, de 33 anos, pelos crimes de estupro, latrocínio e ocultação de cadáver. Ele é acusado de ser o responsável pela morte de Jociele de Jesus de Abreu, de 31 anos, ocorrida em 18 de agosto.

De acordo com a Promotoria de Justiça, a vítima foi agredida e arrastada para um terreno baldio localizado na Rua Moisés Lupion, na região central de Arapoti. O corpo de Jociele foi encontrado no local. Câmeras de segurança da área registraram o momento em que o ataque ocorreu, o que ajudou na identificação do suspeito.

Juliano Constantino, que estava em situação de rua, foi preso dias depois na cidade de Wenceslau Braz, município vizinho. Após a prisão, a Justiça decretou sua prisão preventiva, e ele permanece detido desde então.

O processo tramita em segredo de justiça sob o número 0001637-84.2024.8.16.0046.

O crime foi registrado por uma câmera de vigilância. Jociele caminhava pela Moises Lupion quando foi surpreendida pelo suspeito que a jogou em um terreno baldio. Cerca de meia hora depois, o homem deixa o local sozinho. O corpo da mulher foi localizado na segunda-feira dia 19. Suspeito foi preso em Wenceslau Braz na terça-feira dia 20 e permanece preso na cadeia pública de Jaguariaíva a disposição da Justiça.