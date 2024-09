Operação Policial prende mais de 50 pessoas no Norte Pioneiro e região

Na madrugada desta terça-feira (03), uma ampla operação policial foi realizada no Norte Pioneiro do Paraná, visando a desarticulação de uma organização criminosa de alta periculosidade.

A ação, denominada Operação EREBOS II, ou Operação TAMBORIL, foi coordenada pelo Ministério Público e executada pela Agência Local de Inteligência, com o objetivo de combater crimes violentos, incluindo homicídios, tráficos de drogas e armas, roubos e ataques a autoridades.

A operação teve início às 6h em Cornélio Procópio e se expandiu para outras cidades da região, como Ibaiti, Neópolis, Londrina, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Paraíso e Uraí. Além disso, a ação atingiu várias unidades prisionais, incluindo Apucarana, Cambará, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Londrina (PEL I, PEL III e CRESLON).

No geral, foram cumpridos 56 mandados de prisão e 5 mandados de busca e apreensão, todos emitidos pela comarca de Cornélio Procópio, além do bloqueio de três contas bancárias suspeitas, totalizando R$ 1.270.800,00.

A operação contou com a colaboração de unidades de inteligência e forças ostensivas do 18º BPM, 2º BPM, Batalhão de Polícia de Choque e Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, além da Polícia Penal do Paraná. Como resultado, 55 indivíduos foram presos, e foram apreendidos R$ 885,00 em dinheiro, uma placa veicular, vários celulares, além de anotações, documentos e comprovantes de pagamento, destacando o sucesso da operação no enfraquecimento da facção criminosa na região.