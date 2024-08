Suspeito é preso após ameaçar homem com machado em Wenceslau Braz

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (28) ao ser flagrado ameaçando uma pessoa com um machado. A ocorrência foi registrada no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h00 os policiais receberam um chamado informando que um homem estava com um machado ameaçando outro homem no meio da Rua. Com isso, a equipe foi até a Rua Pinheiro, no Jardim Bela Vista, para averiguar a situação.

No local, os dois indivíduos foram contidos e, em contato com os policiais, a vítima informou que havia comprado alguns pneus do suspeito, mas descobriu que os objetos eram produto de furto e devolveu para o verdadeiro dono. Com isso, o suspeito teria ficado irritado com o fato te ter sido delatado.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso sendo encaminhado juntamente com os objetos apreendidos e com a vítima até a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.