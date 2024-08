Caminhão tomba em cima de carro e deixa um morto em Wenceslau Braz

Um grave acidente de trânsito envolvendo um automóvel e um caminhão deixou uma pessoa morta e uma ferida no fim da tarde desta quarta-feira (28) na rodovia PR-422 em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Tomazina. Um automóvel VW/Parati seguia sentido a Wenceslau Braz quando, nas proximidades do bairro KM 10, acabou se envolvendo em um acidente com um caminhão que transitava no sentido contrário.

Continua após a publicidade

Conforme os relatos de testemunhas, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção e acabou tombando o veículo em cima do automóvel. Com isso, uma pessoa que estava como passageiro acabou tendo ferimentos graves, não resistiu e morreu no local. Já o motorista do automóvel foi socorrido pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde e encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião em Wenceslau Braz para receber atendimento médico. Já o motorista do caminhão não se feriu.

A equipe da Polícia Rodoviária foi acionada para prestar atendimento a ocorrência. Também foram acionadas as equipes do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima fatal e Polícia Civil. Devido ao acidente, o trânsito na rodovia está fluindo em meia pista.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.