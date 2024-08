Cidades da região batem recorde de dia mais frio em 2024

Na última segunda-feira (26), 18 municípios do Paraná bateram o recorde de dia mais frio no ano e quatro cidades registraram a menor temperatura para agosto após anos de monitoramento. Os dados foram fornecidos pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR).

Entre os municípios que bateram o recorde de dia mais frio de 2024 na última segunda-feira, estão Jaguariaíva, que registrou 0,1°C, Santo Antônio da Platina, que registrou 3,8°C e Cornélio Procópio, que registrou 4,1°C.

Além disso, o município de Santo Antônio da Platina está incluso na lista das cidades que registraram o dia mais frio para o mês de agosto após anos de monitoramento. O último dia mais frio de agosto no município havia sido registrado cinco anos atrás, em 2019.

Willian Romão, meteorologista da Simepar, explica que o cenário contrasta com as recentes temperaturas altas registradas em todo o Paraná. “Depois de uma semana com temperaturas acima do esperado para o inverno, voltamos a registrar valores mais condizentes com a estação, com algumas cidades abaixo de 0°C e outras recebendo geadas”, afirmou.

Ele destaca que esses extremos são resultado de um sistema de alta pressão anticiclônico que está sobre o Estado. A previsão é que, a partir de quarta-feira (28), esse sistema se desloque para o oceano, permitindo a elevação gradativa das temperaturas em todo o Paraná. “Com as mudanças climáticas em curso, será frequente que massas de ar provoquem essas quedas e elevações mais acentuadas nas temperaturas nos próximos anos”, disse.

Os municípios com o dia mais frio de 2024 foram: Guaraqueçaba (3,1ºC), Antonina (5,0ºC), Guaratuba (6,3ºC), e Paranaguá (7,9ºC), no Litoral; Guarapuava (-2,3ºC), na região Central; Londrina (4,2ºC) e Cornélio Procópio (4,1ºC), no Norte; Cascavel (0,5ºC), Santa Helena (1,1ºC), Toledo (-0,3ºC), e Guaíra (1,9ºC), no Oeste; Pinhão (-2,7ºC) e Laranjeiras do Sul (0,9ºC), no Centro-Sul; Telêmaco Borba (-0,6ºC) e Jaguariaíva (0,1ºC), nos Campos Gerais; Campo Mourão (0,9ºC), no Centro-Oeste; Santo Antônio da Platina (3,8ºC), no Norte Pioneiro; e Pato Branco (-0,8ºC), no Sudoeste.

Dessas, Guaratuba, Telêmaco Borba (1997), Paranaguá (2013) e Santo Antônio da Platina (2019) tiveram o dia mais frio para um mês de agosto desde que o Simepar começou a fazer a monitoramento dessas cidades.