Homem e mulher são presos com várias porções de drogas em Wenceslau Braz

Um homem e uma mulher foram presos no início da tarde da última sexta-feira (24) suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais participaram da 6ª Edição da Operação Força Brasil. As equipes já vinham monitorando indivíduos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas no município e foram até uma residência situada a Rua Washington Luiz.

No local, a equipe encontrou 431 gramas de maconha, várias porções de cocaína, balança de precisão, caderno com contabilidade do tráfico, aparelhos celulares, além de outros objetos relacionados ao tráfico de drogas. Um homem e uma mulher que estavam no local foram presos.

Frente aos fatos, a dupla foi encaminhada juntamente com as drogas e objetos apreendidos para delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.