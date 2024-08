Ganhando o Mundo Diretor leva diretores do NRE de Wenceslau Braz para o Chile

Diretores do NRE de Wenceslau Braz chegam ao Chile para participar do programa. Foto: Divulgação

No último domingo (25), cinco diretores do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz, embarcaram para o Chile para participar da primeira edição do programa de intercâmbio “Ganhando o Mundo Diretor”, promovido pelo Governo do Estado do Paraná.

Continua após a publicidade

O programa, que está realizando sua primeira edição neste ano, levará os diretores ao Chile durante duas semanas, afim de proporcionar uma imersão nas melhores práticas de liderança educacional, reconhecidas internacionalmente.

Continua após a publicidade

No saguão do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, onde os diretores embarcaram, o clima de entusiasmo e a expectativa alta foi perceptível entre os diretores e as pessoas que passavam ao redor.

Para Andreia Aparecida Martins, diretora da Escola Estadual Ary Barroso, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, a nova oportunidade está sendo uma página virada na educação do Paraná. “Quando escutamos falar sobre intercâmbio, é sempre para os alunos, mas dessa vez o governo inovou, criando um intercâmbio para nós, diretores”, enfatiza Andreia.

Andreia destaca a importância deste programa, expressando expectativas positivas. “Para nós, o programa trará muitos benefícios, pois conhecer novas práticas e novas sugestões de ensino, pode nos ajudar a melhorar ainda mais o trabalho que já estamos fazendo em nossas escolas”, comentou a diretora.

Nesta segunda-feira (26), os diretores foram submetidos a uma aula inaugural do curso de Gestão. Foto: Divulgação

Os diretores, que saíram de São José dos Pinhais por volta das 19h40 do domingo, chegaram no Chile por volta das 00h30. Nesta segunda-feira (26), os diretores foram submetidos a uma aula inaugural do curso de Gestão.

“Nossa viagem até aqui foi ótima. Chegamos por volta das 00h30 aqui no Chile e hoje, às 08h30, participamos da aula inaugural do curso”, relata Andreia. “Apesar do cansaço da viagem, estamos antenados aos ensinamentos e novidades apresentadas no curso”, enfatizou Andreia.

Além de Andreia, outros quatro diretores do NRE de Wenceslau Braz estão participando do programa, sendo eles Ederaldo Luiz Sene, de Jaguariaíva, a diretora Márcia Maria Teodoro, de Sengés, a diretora Ellen Simone Stutz Souto, de Arapoti e Karina Lobo Pedroso Vidal, também de Arapoti.

O país do Chile foi escolhido como destino do programa por sua fama educacional, sendo considerado o melhor país no quesito da educação.