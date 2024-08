Colisão entre carro e moto mata homem no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado no início da noite do último sábado (24) envolvendo um carro e uma moto tirou a vida de um homem na rodovia PR-160 no trecho que passa pelo município de Nova Fátima, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu um automóvel Fiat Pálio e uma motocicleta Honda CG 150. Segundo os relatos colhidos no local, o motociclista transitava no sentido Nova Fátima a Congonhinhas quando, na altura do km 88 da rodovia, se envolveu em uma colisão frontal com Pálio que seguia no sentido oposto.

Com a violência do impacto, infelizmente o homem de 38 anos que conduzia a moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Seu corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Londrina. Já a condutora do automóvel, uma mulher de 32 anos, teve ferimentos e foi encaminhada a Santa Casa de Cornélio Procópio.

As equipes da Polícia Civil também estiveram no local e as causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.