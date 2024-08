Mulher é morta a facadas ao lado de criança no Norte Pioneiro

Um crime brutal assustou moradores da cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, na última sexta-feira (23). Uma mulher foi encontrada morta, ensanguentada, ao lado de uma criança que estava chorando.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência onde uma mulher havia sido esfaqueada. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Chegando ao local, as equipes entraram na residência e encontraram uma mulher caída ao chão ensanguentada e, ao seu lado, uma criança chorando. Durante as buscas na residência, ninguém mais foi encontrado.

Diante da situação, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e retirou a criança do local, sendo constatado que a mulher não apresentava sinais de vida, fato confirmado pela equipe médica do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil, IML (Instituto Médico Legal), Polícia Científica e Conselho Tutelar para amparar a criança.

Em contato com vizinhos, a vítima foi identificada como Thays Lorrayne Amancio Carneiro. Estes relataram que a mulher convivia com um homem moreno e magro que já é conhecido no meio policial. Com isso, foram repassadas as características do suspeito a outras equipes que deram início as diligências para encontrar o indivíduo.

Durante as buscas, as equipes receberam a informação de que o suspeito estava em uma residência no Distrito do Panema, em Santa Mariana. Os policiais se dirigiram ao endereço informado e, ao chegar ao local, se depararam com o suspeito que tentou empreender fuga, mas acabou sendo detido e algemado.

Na sequência, o suspeito foi levado ao Hospital de Santa Mariana e, em seguida, entregue a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Um inquérito foi instaurado para investigar as causas e motivações do crime.