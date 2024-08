Policial que agrediu mulher no Norte Pioneiro é afastado pela PM

Uma abordagem policial registrada durante o fim de semana viralisou após um policial militar agredir uma mulher. A situação foi registrada no município de Itambaracá, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

Inicialmente, o policial militar profere palavras de baixo calão as pessoas presentes no estabelecimento e ordena que fechem o local. Em dado momento, o agente começa a discutir com uma jovem e dá um tapa em seu resto. As agressões seguem após um bate-boca com o policial dando um chute e arrastando a mulher pelos cabelos. Em seguida, o vídeo termina.

Continua após a publicidade

A vítima foi identificada como Franciele. Após os policiais deixarem o local, a mulher foi levada ao hospital. Conforme o laudo médico, ela tinha marcas de sangue pelo corpo, sangramento no nariz, membros superiores e joelho esquerdo. Em entrevista a RPC, a jovem disse que “Não dói tanto os ferimentos, não dói tanto os machucados, dói mais o que a gente fica na mente”, comentou.

Nota, a Polícia Militar do Paraná informou que tomou conhecimento do vídeo com irregularidades cometidas pelo policial militar durante o atendimento a uma ocorrência. A PM informou que reitera seu compromisso inabalável com os direitos humanos, a lei, a ordem e a ética, repudiando veementemente qualquer comportamento contrário a estes princípios. Ainda na nota, a PM informa que a conduta do policial não reflete os valores da corporação. Além disso, foi instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência.

O caso tomou grande repercussão e chegou até mesmo ao governador Ratinho Junior. Em nota, o governador disse que pediu esclarecimentos ao secretário da Segurança, Hudson Teixeira, que informou que o policial envolvido na ocorrência foi afastado. Ratinho Junior ainda reiterou que, no Paraná, não haverá conivência com qualquer tipo de abuso de autoridade.