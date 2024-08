Incêndio mata morador de Wenceslau Braz carbonizado

Uma tragédia tirou a vida de um homem no início da noite desta quinta-feira (22) no município de Wenceslau Braz. A vítima morreu carbonizada ao tentar combater um incêndio em uma área de mata.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a tragédia aconteceu em uma propriedade rural na região do bairro Colorado, zona rural de Wenceslau Braz. Um homem conhecido como “Jabur” estava tentando combater o fogo em uma área e pastagem quando acabou sendo atingido pelas chamas.

Ainda segundo as informações, por volta das 20h30 populares encontraram o corpo da vítima e acionaram a equipe de socorro da secretaria municipal de Saúde de Wenceslau Braz assim como a equipe da Polícia Militar. Porém, infelizmente, quando os socorristas chegaram ao local a vítima já estava sem vida e carbonizada.

O local foi isolado para os trabalhos de perícia e o corpo da vítima recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias da morte devem ser investigadas.

Jabur era uma pessoa conhecida tanto no bairro em que morava quanto no Patrimônio São Miguel e também na região de Wenceslau Braz. Sua morte causou comoção entre amigos e familiares.

Até o momento, não foi divulgado horário de velório e sepultamento.