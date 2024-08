Caminhão tomba e motorista morre no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira (21) culminou na morte de um motorista na rodovia PR090 no trecho que passa pelo município de Sapopema, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h00 e envolveu um caminhão Mercedes Benz. Conforme os relatos colhidos no local, o motorista seguia pela rodovia no sentido São Jerônimo da Serra a Sapopema quando, na altura do km 275, acabou perdendo o controle da direção e tombou o veículo as margens da rodovia.

Devido ao acidente, a cabine do caminhão ficou totalmente destruída. Com isso, o motorista de 37 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Seu corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.

Também estiveram prestando atendimento a ocorrência a equipe da Polícia Científica e Polícia Civil.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.