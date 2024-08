Reunião apresenta novo contrato de gestão do SAMU Norte Pioneiro

Na manhã desta quarta-feira, 21 de agosto, foi apresentado o novo contrato de gestão do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) do Norte Pioneiro. O evento, que reuniu representantes de municípios consorciados, aconteceu com a participação da empresa Associação Saúde em Movimento (ASM) e do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI).

A mesa principal do encontro contou com a presença de Neto Haggi, vice-presidente do CISNORPI e prefeito de Cambará; Dra. Ana Cláudia Mendonça Vitti, presidente da ASM; Ivã Faia Ribeiro, superintendente da ASM; e Juarez Leal Daio, representante da Casa Civil no Norte Pioneiro. Funcionários do SAMU que atuam nas unidades da região também marcaram presença.

O novo contrato marca uma nova fase na gestão do SAMU no Norte Pioneiro, que desde 15 de novembro de 2022 está sob a responsabilidade do CISNORPI. Antes disso, o atendimento na região era realizado a partir de Cornélio Procópio. A mudança teve como objetivo melhorar a eficiência e a rapidez dos atendimentos de urgência e emergência na área de abrangência da 19ª Regional de Saúde.

O SAMU do Norte Pioneiro tem bases de atendimento em sete municípios: Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cambará, Ibaiti, Siqueira Campos, Joaquim Távora e Santana do Itararé. Estas bases estratégicas visam proporcionar um atendimento mais ágil e eficiente para a população local.

O CISNORPI, consórcio responsável pela gerência do SAMU na região, abrange 22 municípios: Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

Com a assinatura deste novo contrato, a expectativa é de que a parceria entre CISNORPI e ASM traga ainda mais melhorias nos serviços prestados pelo SAMU, garantindo à população do Norte Pioneiro um atendimento rápido e de qualidade em situações de urgência e emergência.