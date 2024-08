Caminhão capota e arremessa motorista para fora da cabine

Um grave acidente de trânsito registrado na noite da terça-feira (20) deixou um caminhoneiro ferido na rodovia PR-431 no trecho que passa pelo município de Cambará, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Jacarezinho a Cambará. O motorista de um caminhão Mercedes Benz seguia sentido Cambará quando, nas proximidades da Fazenda Nova Gales, um pneu teria estourado fazendo com que ele perdesse o controle da direção.

Continua após a publicidade

Com isso, o caminhão acabou capotando e invadiu a pista contrária atingindo ainda dois automóveis sendo um Fiat Mobi e um Hyundai HB20. Durante o capotamento, o motorista do caminhão foi ejetado da cabine. Ele teve ferimentos moderados sendo socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Já os ocupantes dos veículos, apesar do susto e dos prejuízos felizmente não tiveram ferimentos graves.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência e orientando o trânsito. A pista chegou a ser interditada para que as equipes do Corpo de Bombeiros pudessem realizar a limpeza da pista devido ao derramamento de óleo evitando assim o risco de novos acidentes.