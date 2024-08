Conheça quem são os candidatos a vereador e prefeito de Jundiaí do Sul

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a lista dos candidatos a vereador e prefeito de Jundiaí do Sul. De acordo com dados informados pelo Tribunal, estão registrados dois candidatos a prefeito e 33 a vereador que disputarão as Eleições Municipais de 2024, afim de compor a gestão municipal de 2025.

Continua após a publicidade

Os candidatos confirmados para disputar a vaga de prefeito de Jundiaí do Sul são Betinho (PP) e Valter Aras (UNIÃO). Além dos dois, 33 candidatos disputarão as eleições para compor a Câmara Municipal dos Vereadores.

Continua após a publicidade

São eles Antonio Carlos do Povo (PSD), Bituca Lava Car (PP), Celinha (MDB), Clau Figa (PSD), Demir da Quitanda (MDB), Devanir Nunes (PSD), Dirce do Assentamento (PSDB), Divino Viana (UNIÃO), Djalma do Gás (PP), Enéas da Vila Rural (MDB), Gabi da Esmeralda (PP), Iran Barbeiro (MDB), Irene do Itambé (PP), Irineu da Saúde (MDB), Irineu Viana (PSD), Irmão Filho do Zé Baiano (PSDB), Jeck da Saúde (PSDB), Jipinho (PSDB), Leandrinho (PP).

Lemes (UNIÃO), Lorena Romão (PSDB), Margarida (UNIÃO), Marinho Nunes (PSDB), Mirandinha do Povão (PP), Naiara Ferraz (PP), Nene (UNIÃO), Professor Wander (PSD), Roselei Zava (PP), Rosi (UNIÃO), Salete da Dona Carlota (MDB), Tonha (PSD), Valdir do Teófilo (PP), Vile (PP).

As Eleições Municipais 2024 serão realizadas no dia seis de outubro. De acordo com o calendário eleitoral definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as eleições ocorrerão em primeiro turno na data mencionada. Caso seja necessário um segundo turno para a escolha dos prefeitos e prefeitas, este será realizado no dia 27 de outubro de 2024. Esse cronograma é estabelecido pela Resolução TSE nº 23.652/2021, que rege as normas para as eleições de 2024.