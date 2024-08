Brazense pede ajuda para enfrentar tratamentos do câncer e cirurgia da filha

Jhonatan da Silva Silvério, um representante comercial autônomo de 38 anos residente em Wenceslau Braz, está atravessando um período de diversas dificuldades em sua vida. Recentemente, Jhonatan foi diagnosticado com câncer no intestino, enquanto sua filha, que tem paralisia cerebral, se prepara para uma cirurgia crucial no quadril.

Com uma situação familiar e pessoal tão desafiadora, Jhonatan enfrenta uma dura batalha, não apenas contra a doença, mas também contra as dificuldades financeiras e emocionais que essas circunstâncias estão trazendo para a família.

Jhonatan é pai de três filhos, sendo que sua filha caçula, Nathaly Aparecida de Oliveira Silvério, de apenas 13 anos de idade, tem paralisia cerebral. A família já enfrentava desafios significativos devido às necessidades peculiares da filha, mas a situação se agravou com a notícia de que ela precisaria passar por uma cirurgia complexa. “Receber a notícia de que nossa filha vai precisar passar por essa cirurgia foi muito impactante. Ficamos muito abalados com isso, pois ela ainda é muito nova”, comenta Jhonatan.

A operação de Nathaly está agendada para o dia 22 de agosto e envolve um período de recuperação que demanda cuidados intensivos e despesas médicas consideráveis. No entanto, a situação tornou-se ainda mais complicada, quando, no final de julho, Jhonatan foi diagnosticado com câncer no intestino.

“Há cerca de dois meses atrás, comecei a passar muito mal. Ia várias vezes ao banheiro passando mal, mas depois de um tempo, comecei a ter hemorragia. Com isso, fiz alguns exames para descobrir o que era e, quando peguei o resultado, o médico me mostrou o tumor e me disse que eu deveria procurar algum especialista o quanto antes”, explica Jhonatan.

Ao receber o diagnóstico, o desespero envolveu Jhonatan, que só conseguia pensar na sua família e em como seria sua vida de agora em diante. “Quando eu recebi meu diagnóstico, só conseguia chorar e pensar na minha família e em como viveríamos de agora em diante. O medo tomou conta de mim”, conta Jhonatan.

Como representante comercial autônomo, sua capacidade de gerar renda está ligada diretamente à sua presença ativa no mercado, algo que será praticamente impossível por conta do tratamento que, além da cirurgia, conta com diversas sessões de quimioterapia e um longo período de recuperação, o que impossibilita sua dedicação total ao trabalho.

O impacto financeiro é significativo. Além das despesas associadas aos cuidados médicos da filha, Jhonatan precisará se deslocar até Ourinhos, onde será realizado seu tratamento. “Semana passada acabei indo para Ourinhos todos os dias da semana, o que acabou atrapalhando meu trabalho, por ser autônomo", explica.

Em um momento de vulnerabilidade e necessidade, Jhonatan se volta para a comunidade em busca de apoio. Qualquer contribuição financeira será de grande ajuda para cobrir as despesas médicas e garantir que ele possa se concentrar em seu tratamento e na recuperação de sua filha sem a pressão constante de questões financeiras. As doações podem ser feitas através do PIX 43998346781, Banco Itaú. Jhonatan expressa sua profunda gratidão por qualquer apoio recebido. Ele mantém sua fé na recuperação completa e acredita firmemente que, em breve, estará totalmente curado, conforme sua crença em Jesus.