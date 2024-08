Carreta pega fogo na BR-153 e chamas não atingem imagem de Jesus

Na madrugada do último sábado (17), um incêndio atingiu um caminhão carregado com chapas de madeirite e ripas de eucalipto na BR-153, na região do Norte Pioneiro do Paraná. O incidente ocorreu no quilômetro 128, em um trecho entre as cidades de Ibaiti e Ventania.

Com o incidente, o Corpo de Bombeiros de Ibaiti foi rapidamente acionado para controlar as chamas. A operação de combate ao incêndio foi intensa e exigiu o uso de mais de 20 mil litros de água. A luta contra as chamas que consumiam o veículo, se estendeu até por volta das 08h00, quando as chamas foram finalmente controladas pelos agentes.

Embora a situação tenha sido crítica, não houve registro de vítimas, e o trânsito na rodovia não sofreu interrupções significativas graças à atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve presente para orientar o fluxo de veículos e garantir a segurança dos motoristas.

Imagem de Jesus não é tocada pelas chamas e é destacada como sinal de proteção divina. Foto: Corpo de Bombeiros

Apesar da gravidade do incidente, um detalhe curioso chamou a atenção dos presentes no local. De acordo com o Cabo David Fernandes da Costa, o caminhão possuía uma imagem de Jesus na tampa traseira, que não foi atingida pelas chamas do incidente. Este fato gerou uma série de especulações e foi destacado nas redes sociais como um sinal de proteção divina em meio à adversidade.

As causas do incêndio estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O Corpo de Bombeiros e a PRF continuam monitorando a situação para garantir que não haja novos riscos. A comunidade local permanece atenta a quaisquer atualizações sobre o caso e os órgãos responsáveis recomendam cautela aos motoristas que trafegam pela região.