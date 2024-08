Governo libera R$ 152 milhões para Universidades, UENP está na lista

O Governo do Estado aprovou um novo aporte financeiro de R$ 152 milhões para financiar 459 projetos de reformas, obras e manutenções nos câmpus das sete instituições estaduais de ensino superior. As dotações orçamentárias estão disponíveis no edital de resultado do Programa de Apoio a Infraestrutura das Universidades Estaduais (Proinfra), publicado nesta sexta-feira (16) pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). Os recursos são do Fundo Paraná de fomento científico, que é administrado pela secretaria.

Continua após a publicidade

Do montante previsto, R$ 71,5 milhões serão aplicados em investimento e R$ 80,4 milhões em custeio, de acordo com os planos de trabalho elaborados pelas instituições. O intuito é concluir obras paralisadas, incluindo a aquisição de equipamentos, softwares e materiais de consumo para melhoria da infraestrutura da rede estadual de ensino superior. Além de modernizar os espaços acadêmicos, a iniciativa irá contribuir para a formação de profissionais qualificados, com impacto no desenvolvimento científico e tecnológico paranaense.

Continua após a publicidade

As universidades estaduais de Maringá (UEM), de Londrina (UEL) e do Oeste do Paraná (Unioeste) receberão repasse de R$ 32,2 milhões, R$ 26,7 milhões e 24,7 milhões, respectivamente. Entre as obras estão a construção de laboratórios do Departamento de Engenharia de Alimentos, no câmpus sede da UEM, e de calçadas acessíveis com instalação de piso tátil no câmpus da UEL. Na Unioeste, parte dos recursos será destinada para a construção do laboratório do curso de Enfermagem, em Cascavel, e da biblioteca do câmpus de Foz do Iguaçu.

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) receberá um aporte de R$ 21,6 milhões, que será aplicado principalmente na contratação de serviços especializados em arquitetura e engenharia. Entre as obras estão instalações elétricas nos câmpus em Curitiba, Apucarana, no Vale do Ivaí, e Paranavaí, no Noroeste do Estado; pavimentação e iluminação em Campo Mourão, no Centro-Oeste; e reforma do auditório e da cantina do câmpus de Paranaguá, no Litoral.

Cerca de R$ 17 milhões serão repassados para as universidades estaduais do Centro-Oeste (Unicentro) e de Ponta Grossa (UEPG) para custear projetos relacionados a sistemas de prevenção de incêndio e reforma de telhados. Na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) os recursos serão utilizados para construir os restaurantes universitários dos três câmpus: Jacarezinho, no Norte Pioneiro; e Bandeirantes e Cornélio Procópio, na região Norte. A instituição receberá um total de R$ 11,7 milhões.

Segundo o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, esse resultado do Proinfra habilita as instituições para a execução dos investimentos. “Focamos esse edital em temas cruciais, como acessibilidade, prevenção de incêndio e finalização de obras nas instituições para melhorar as condições de trabalho e de segurança para toda a comunidade acadêmica e agora as universidades podem dar celeridade à contratação dos serviços para que os investimentos sejam efetivamente realizados”, afirma.

Ao longo deste segundo semestre, a expectativa é de que gestores da Seti e das universidades visitem algumas das obras previstas nos câmpus acadêmicos. O intuito é acompanhar o andamento dos projetos e a execução dos planejamentos, conforme os planos de trabalho propostos pelas instituições de ensino.