Motociclista faz “Rãdãdãpápá” e tem moto apreendida em Wenceslau Braz

Um motociclista teve sua moto apreendida após ser flagrado com o escapamento irregular. A ocorrência foi registrada na última terça-feira (13) no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pela região Central do município quando, ao passar pela Rua Expedicionários, flagraram um motociclista fazendo o famoso “Rãdãdãpápá” que é causar estouros com o escapamento da moto.

Diante da situação, foi realizada a abordagem do motociclista sendo constatado que ele não possui Carteira de Habilitação. Além disso, também foram constatadas alterações na moto.

Frente aos fatos, o veículo foi apreendido sendo aplicadas as notificações de trânsito cabíveis ao caso.