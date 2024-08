Engavetamento na PR-092 deixa quatro pessoas feridas

Um acidente de trânsito do tipo engavetamento registrado na tarde desta terça-feira (13) na rodovia PR-092 deixou quatro pessoas feridas. A situação aconteceu no trecho da rodovia que passa por Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 16h30 na altura do km 292 da rodovia e envolveu cinco veículos, sendo um automóvel Fiat Tempra, um Renault Master Furgão, um Ônibus, um caminhão Mercedes Benz Atego e um caminhão Ford Cargo.

Uma mulher de 52 anos que estava no Tempra, além de duas mulheres de 52 e 26 e um homem de 32 anos que estavam no ônibus ficaram feridos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro de Quatiguá para receber atendimento médico. Os demais envolvidos no acidente não tiveram ferimentos.

A equipe da PRE e da EPR, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, estiveram no local prestando atendimento as vítimas e orientando o trânsito.