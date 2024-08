Homem é preso por “passar a mão” em mulheres em Wenceslau Braz

Um homem de 55 anos foi preso na tarde da segunda-feira (12) acusado de cometer o crime de importunação sexual contra duas vítimas no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Uma das vítimas é uma adolescente.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o crime foi comunicado na delegacia por uma adolescente de 17 anos e uma mulher de 41 anos. Segundo o depoimento das vítimas, elas estavam andando por ruas da região Central do município quando foram “Apalpadas” pelo suspeito que passou a mão em suas partes íntimas.

"Ambas relataram que estavam andando na calçada no Centro da cidade e que tiveram suas partes íntimas apalpadas por um cidadão. Elas forneceram a descrição física do sujeito e, na sequência, a equipe iniciou diligências para identificá-lo", disse o delegado da PCPR Huarlei Oliveira.

Em posse das características do suspeito, os policiais realizaram diligências e prenderam o homem de 55 anos que foi preso preventivamente e encaminhado a cadeia pública do município.

A PCPR aproveita a oportunidade para orientar que, se houverem outras vítimas do mesmo indivíduo, que procurem a delegacia a fim de registrar boletim de ocorrência.