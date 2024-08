Mulher encontra ex-namorado com outra e dá facadas no pescoço dos dois

Uma mulher foi presa após confessar que esfaqueou o ex-namorado e sua atual companheira. O crime aconteceu na madrugada da terça-feira (13) no município de Uraí, próximo a Cornélio Procópio no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência na Santa Casa após um homem de 28 anos e uma mulher de 21 anos darem entrada no Pronto Socorro vítimas de ferimentos causados por arma branca.

Em contato com o rapaz, este passou a relatar que, por volta das 02h00, sua ex-namorada invadiu a residência onde ele estava com a jovem de 21 anos e desferiu golpes de faca nas duas vítimas que foram atingidas da região do pescoço, sendo necessário atendimento médico.

Diante da situação, os policiais foram até o endereço da suspeita de autoria do crime. Em contato com a jovem de 23 anos, está confessou o crime afirmando que foi até o local e deu as facadas no ex-namorado e na mulher que estava junto com ele. A jovem ainda relatou que havia registrado um boletim na data anterior após ter sido agredida pelo ex-namorado.

Frente aos fatos, a suspeita foi presa e encaminhada a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.