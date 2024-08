Suspeito de importunação sexual é pego em flagrante em Wenceslau Braz

Na última segunda-feira (12), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) de Wenceslau Braz efetuou a prisão em de um homem de 55 anos de idade, acusado de importunação sexual. O suspeito foi acusado por apalpar inapropriadamente duas mulheres no centro da cidade.

Entre as 11h00 e 12h30 da última segunda-feira, duas mulheres procuraram a Polícia Civil de Wenceslau Braz e relataram terem sido vítimas de um indivíduo que, em plena via pública, as apalpou de forma inapropriada.

As vítimas, uma jovem de 17 anos e uma mulher de 41, relataram que estavam caminhando pela calçada quando foram abordadas pelo suspeito, que, segundo elas, usava roupas pretas, tinha uma barba grisalha e era de alta estatura.

Imediatamente, após receber as denúncias, a PCPR entrou em contato com a Polícia Militar (PM) e iniciou uma operação conjunta para localizar e capturar o autor dos crimes. O trabalho das autoridades foi eficiente e, cerca de quatro horas após os incidentes, por volta das 15h30, a equipe policial conseguiu identificar e prender o suspeito em flagrante.

O homem foi localizado em circunstâncias que confirmaram sua participação nos atos de importunação sexual. Após a detenção, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi formalmente acusado pelo crime de importunação sexual.

Frente aos fatos, o Poder Judiciário converteu sua prisão em flagrante para preventiva, garantindo que o suspeito permaneça sob custódia enquanto o caso segue para os trâmites legais.