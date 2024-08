Colisão frontal mata motorista no Norte Pioneiro

Um grave acidente registrado na madrugada do domingo (11) deixou um morto e cinco feridos na rodovia PR-090 próximo ao município de Assaí, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 02h30 e envolveu um automóvel GM Vectra e um GM/Prisma que transitavam em sentido contrário quando acabaram batendo de frente.

Com a violência do impacto, o condutor do Vectra, um homem de 53 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já as cinco pessoas que estavam no Prisma tiveram ferimentos graves sendo encaminhadas a hospitais de Assaí e Londrina.

As equipes do IML (Instituto Médico Legal) e Polícia Civil foram acionadas para prestar apoio a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.