Bebê de três meses chega ao hospital sem vida e PM é acionada

Equipes policiais do município de Uraí, a 26 km de Cornélio Procópio, estão investigando a morte de um bebê de três meses que aconteceu neste fim de semana. O caso foi comunicado a Polícia Militar após a criança dar entrada no hospital já sem vida.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, os policiais receberam um chamado para comparecer a Santa Casa onde, segundo a solicitante, uma criança de três meses havia dado entrada sem vida. Diante do chamado, os policiais foram até o hospital para averiguar a situação.

No local, a equipe foi informada que a criança foi levada ao hospital pela mãe sendo constatado pelo médico que o bebê já estava sem vida e nada poderia ser feito, sendo então confirmado o óbito. Ainda segundo a equipe médica, a morte poderia ter sido causada por broncoaspiração, pois havia leite nas vias aéreas da criança.

Com isso, foi acionada a equipe do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da criança e caso repassado a Polícia Civil para ser investigado.