Suspeito é detido com crack em Wenceslau Braz

Um homem foi detido no fim da tarde desta quarta-feira ao ser flagrado com entorpecentes. A ocorrência foi registrada no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina quando, ao passar pela Avenida Aguinaldo Ferreira Lima, avistaram uma motocicleta transitando com uma das luzes quebradas. Com isso, a equipe decidiu realizar a abordagem do condutor.

Durante a revista, os policiais encontraram escondida na moto uma porção de crack, além de outros objetos utilizados para consumo da droga e uma quantia em dinheiro.

Frente aos fatos, o homem de 36 anos foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil juntamente com os objetos apreendidos.