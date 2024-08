Aluno é apreendido com revólver em escola do Norte Pioneiro

Na manhã desta terça-feira (06), a Polícia Militar de Curiúva foi acionada para atender a uma ocorrência no Colégio Cívico Militar José de Alencar. Segundo informações da Companhia de Patrulha Escolar, um monitor militar do colégio relatou que um dos estudantes estava portando uma arma de fogo.

A equipe da área foi rapidamente deslocada para o local e encontrou a situação já sob controle, com a equipe inicial aguardando reforço. Ao chegarem ao colégio, os policiais foram informados por uma aluna que o estudante em questão estava na posse de um revólver calibre 38, com seis munições intactas.

A arma foi localizada e apreendida sem incidentes. De acordo com o relato do aluno, ele teria adquirido o revólver no município de Guapirama de um policial aposentado, porém não forneceu mais detalhes sobre a transação. O aluno declarou que trouxe a arma para a escola com o intuito de mostrá-la aos colegas.

A mãe do estudante já se encontrava no colégio no momento da apreensão. Após a verificação da situação e o recolhimento da arma, tanto o aluno quanto a mãe foram conduzidos à delegacia local. A autoridade policial está agora responsável por investigar o caso e determinar as próximas medidas a serem tomadas.

A situação gerou grande preocupação na comunidade escolar e reacendeu o debate sobre a segurança nas instituições de ensino. A presença de armas em ambientes escolares é um grave risco à segurança e à integridade dos alunos e funcionários. As autoridades locais estão reforçando as medidas de segurança para evitar que incidentes semelhantes ocorram no futuro.