Acidente com carreta da ProTork deixa dois mortos no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (06) envolvendo uma carreta e um carro deixou dois mortos e uma pessoa em estado grave. A situação foi registrada na rodovia BR-369 no trevo de acesso ao município de Santa Mariana, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 08h00 envolvendo uma carreta Volvo da empresa ProTork, de Siqueira Campos e um automóvel Ford Fiesta.

Segundo relatos do motorista da carreta, ele transitava pela rodovia quando o motorista do automóvel, que seguia sentido Cornélio Procópio a Bandeirantes, tentou cruzar a pista para acessar o trevo da cidade não sendo possível frenar a tempo e evitar a colisão. Com isso, o automóvel foi atingido violentamente na lateral esquerda sendo arremessado para fora da pista em uma plantação de milho. Ao tentar desviar do veículo, a carreta também acabou saindo da rodovia.

Com a violência do impacto, o homem que dirigia o veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local preso às ferragens. No automóvel, ainda estavam duas mulheres que ficaram em estado grave. Uma delas foi socorrida e encaminhada pela equipe do Siate do Corpo de Bombeiros ao hospital de Bandeirantes. Já a outra, devido a gravidade do seu estado de saúde, aguardava no local a chegada do helicóptero do SAMU, porém, não resistiu aos ferimentos e também veio a óbito. Já o caminhoneiro, que é residente de Siqueira Campos, não se feriu.

Devido ao acidente, o trânsito ficou lento no local operando em meia pista no sistema pare e siga. Equipes da EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, da Polícia Militar de Bandeirantes, Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Rodoviária Estadual também estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.

A equipe da Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e os corpos das vítimas foram recolhidos pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.