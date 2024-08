Colisão entre motos deixa dois feridos em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (06). A situação foi registrada no município de Wencelau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o acidente aconteceu por volta das 08h00 na Rodovia Atílio Palmonari próximo ao Centro Social e envolveu duas motocicletas. A situação envolveu uma Honda Bros e uma Honda CG que trafegavam em sentidos opostos. Em uma das motos estava um homem morador do município de São José da Boa Vista que estava vindo a Wenceslau Braz para trabalhar, enquanto na outra estava um brazense.

Após a colisão frontal que aconteceu próximo a uma lombada, os dois motociclistas sofreram uma queda e tiveram ferimentos leves. Eles foram socorridos pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Wenceslau Braz e foram encaminhados ao Hospital de Caridade São Sebastião para receber atendimento médico.