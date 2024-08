Nova onda de ar frio deve atingir o Norte Pioneiro neste final de semana

No último domingo (04), a empresa brasileira de meteorologia ClimaTempo, divulgou informações de que uma nova onda de frio deve afetar o Brasil, provocando uma virada no tempo já na madrugada e manhã da próxima quinta-feira (08).

A semana que começou com um clima seco e quente deve terminar com uma queda acentuada nas temperaturas entre quinta-feira e o final de semana, voltando o clima frio, típico da estação do inverno. De acordo com dados informados pela ClimaTempo, na próxima quinta-feira a temperatura deve começar a abaixar, apresentando uma leve mudança nas mínimas e máximas de diversas cidades da região do Norte Pioneiro.

Em Wenceslau Braz, por exemplo, a previsão apresenta uma leve diferença entre a temperatura da quarta-feira (07) e de quinta-feira, sendo que na quinta a temperatura deve permanecer entre 17° e 22°, com a máxima 7° abaixo da quarta-feira, que será de 29°.

Já na sexta-feira (09), a previsão aponta uma queda brusca de temperatura, variando entre 9° e 16°, trazendo à tona o clima frio do inverno. No sábado, a temperatura sofrerá mais uma queda, variando entre 3° e 17°.

As previsões devem atingir Wenceslau Braz até a próxima semana, sendo que na quarta-feira (14), a temperatura volta a subir e mantém um padrão com temperaturas altas até o fim do mês de agosto.

Em outras cidades da região, a previsão aponta os mesmos parâmetros, como é o caso de Siqueira Campos, que poderá sofrer com temperaturas baixas, variando entre 4° e 18° entre a sexta-feira (09) e a quarta-feira (14).

Jacarezinho também entra na lista das cidades da região que podem sofrer com a queda nas temperaturas, que devem permanecer entre 4° e 19°. Portanto, em Jacarezinho a temperatura volta a subir já na próxima segunda-feira (12), quando a máxima deve ser 24°, aumentando gradativamente com o decorrer dos dias.

Diversas cidades da região estão sujeitas ao frio durante estes dias. Com isso, vale ressaltar a importância de cuidar da saúde durante os dias mais frios, alimentando-se corretamente, evitando a exposição ao frio intenso, principalmente durante as madrugadas e buscando práticas saudáveis para evitar resfriados e gripes, doenças comuns durante o frio.