Dois são presos após anunciar maconha nas redes sociais

FEMINICÍDIO Há 9 horas Em Jacarezinho - PR Jovem é morta e criança esfaqueada, veja detalhes do crime que abalou o Norte Pioneiro Polícia Militar divulgou como foi a operação em busca do autor do feminicídio que é ex-namorado da vítima fatal

NORTE PIONEIRO Há 2 semanas Em Jacarezinho - PR Suspeito é preso após oferecer R$ 10 para ter relações com a sobrinha de sete anos Indivíduo estava no regime semiaberto e voltou para cadeia após o caso ser comunicado a polícia