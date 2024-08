Jovem é morta e criança esfaqueada, veja detalhes do crime que abalou o Norte Pioneiro

Um crime brutal chocou moradores da região do Norte Pioneiro na última quinta-feira (01) após um indivíduo de 19 anos matar a ex-namorada a facadas e ainda ferir a irmã da vítima, uma criança de apenas dez anos. O caso aconteceu no município de Jacarezinho e o suspeito se entregou a Polícia Civil em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 12h00 a equipe recebeu um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência registrada em uma residência situada a Rua Duque de Caxias, na Vila Setti, onde um homem havia esfaqueado duas pessoas. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foram encontradas duas vítimas, sendo uma jovem de 20 anos e sua irmã, uma criança de apenas dez anos, ambas feridas por golpes de faca. A equipe da PM acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que encaminhou as vítimas para Santa Casa de Jacarezinho para receber atendimento médico.

Na sequência, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil para iniciar a perícia. Também foram analisadas imagens de câmeras de vigilância próximas ao local do crime e contato com testemunhas sendo levantado o nome do ex-namorado da jovem de 20 anos como principal suspeito de autoria do crime.

Durante as diligências, os policiais levantaram informações de que o suspeito havia pego um moto taxi e se deslocado para cidade de Santo Antônio da Platina. Com isso, foi realizado um cerco policial com agentes da Polícia Militar, Rotam, Rocam e Polícia Rodoviária Federal em rodovias, estradas rurais e zona urbana da cidade sendo então realizada a abordagem do referido moto taxista que estava retornando para cidade de Jacarezinho. Indagado sobre o paradeiro do suspeito, o homem disse ter deixado o indivíduo em uma residência as margens da BR-153 próximo a antiga fábrica de sacolas.

Os agentes intensificaram as buscas pelo suspeito que não foi localizado no local mencionado pelo moto taxista. Durante as buscas, as equipes foram informadas que a jovem de 20 anos não havia resistido e entrou em óbito no hospital. Já por volta das 17h00, as equipes foram informadas que o suspeito estaria na casa de sua mãe. O local foi cercado e, em contato com a mulher, esta informou que o filho estava com seu advogado se entregando na delegacia da Polícia Civil.

Com isso, o suspeito foi preso preventivamente enquanto o caso segue sendo investigado. A menina de dez anos, felizmente, recebeu alta médica. A jovem deixou um bebê de um ano e quatro meses que é filho do autor do feminicídio.