Aposentados pelo INSS podem comprar passagens por até R$ 200

Na última quarta-feira (24), durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou um novo programa que permite aos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) comprar passagens aéreas por até R$200,00.

De acordo com dados informados pelo INSS, no estado do Paraná há 1.415.118 milhão de pessoas aposentadas e, conforme o programa, cada aposentado terá direito a duas passagens, ou dois percursos.

O programa, chamado Voa Brasil, não impõe limite de renda, permitindo que mesmo aposentados que recebem o teto previdenciário, de R$ 7.786,02, adquiram bilhetes aéreos. Portanto, os interessados em participar do programa devem seguir alguns critérios, sendo que não podem ter viajado de avião nos últimos 12 meses.

Aqueles que se interessarem em participar do programa, deverão acessar o sistema através do cadastro unificado Gov.br. Para garantir a compra da passagem, o sistema verificará automaticamente se o beneficiário atende às condições do programa e redirecionará o usuário ao site da companhia aérea para finalizar a transação.

É importante ressaltar que cada aposentado pode adquiri dois bilhetes, correspondendo a dois trechos, e que a compra deve ser realizada dentro das condições estabelecidas para garantir a disponibilidade das passagens.

COMO PARTICIPAR DO PROGRAMA

O primeiro passo para participar do programa é autorizar o acesso aos dados vindos do Gov.br para o programa Voa Brasil. É assim que a plataforma reconhece que o beneficiário, além de ser aposentado, não viajou nos últimos 12 meses.

Consequentemente, o programa levará o interessado para uma segunda tela, onde estarão visíveis as condições e as regras principais do Voa Brasil. O beneficiário deve ler e concordar com os termos de contrato, além de ler o Aviso de Privacidade.

Em seguida, o programa levará o interessado para a compra da passagem, onde deve selecionar se a viajem é apenas de ida ou também de volta, selecionar o aeroporto de partida e o aeroporto de destino e escolher as datas de ida e de volta.

Após finalizado este processo, a própria plataforma verifica a disponibilidade de voos nas companhias aéreas participantes, de acordo com o pedido do beneficiário. Caso não haja disponibilidade para a data selecionada, o sistema realocará o pedido em datas próximas.

Checada as opções, o beneficiário deve marcar o melhor horário, entre os disponíveis, e avançar para a reserva. Vale ressaltar que além dos R$ 200,00 da passagem, é necessário efetuar o pagamento das taxas de embarque e desembarque.

Para finalizar o processo, a plataforma pede que o viajante preencha o cadastro com seus dados pessoais. A seguir, o beneficiário tem uma hora para efetuar o pagamento, caso contrário, a passagem volta a ficar disponível na plataforma.

As regras do programa reforçam o benefício é pessoal e intransferível, não sendo possível comprar passagem para terceiros. Vale ressaltar que as passagens do programa são sobras de lugares de voos já programados pelas companhias, fazendo com que possivelmente voos mais concorridos não estejam disponíveis.