Agosto tem quatro campanhas de conscientização da população

Com intensas mobilizações sociais onde diferentes cores e causas ganham destaque, o mês de agosto impacta socialmente o calendário de conscientização, trazendo à tona temas fundamentais para a saúde e o bem-estar da população. Com campanhas vibrantes como o Agosto Dourado, Verde Claro, Azul e Lilás, este período do ano se transforma em um poderoso movimento social.

Essas iniciativas, voltadas para o meio social, promovem diversas campanhas, alertando sobre a importância do aleitamento materno, sobre os linfomas e, um dos destaques do mês, cuidados com a saúde dos homens e o combate à violência contra a mulher, incentivando ações práticas e transformadoras capazes de salvar vidas e promover mudanças significativas dentro da sociedade.

De acordo com a secretária da Secretaria de Saúde de Wenceslau Braz, Ana Cristina Micó da Costa, essas campanhas desempenham um papel fundamental na sociedade, buscando alertar e orientar a população sobre riscos com a saúde.

“Todas as campanhas são realizadas com o objetivo de lembrar do cuidado à saúde para prevenir doenças ou complicações. Estas campanhas possuem um papel importantíssimo, pois sinalizam às pessoas do cuidado à saúde e não somente tratar as doenças”, afirmou Ana Cristina.

O Agosto Dourado é uma campanha dedicada a promover o aleitamento materno, prática vital para a saúde dos bebês e das mães. A cor dourada foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como símbolo do ‘alimento de ouro’, que é o leite materno.

Aprofundando mais ainda a conscientização sobre a saúde, o Agosto Verde Claro foca na conscientização sobre os linfomas, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Esta campanha serve como um alerta para a importância do diagnóstico precoce, que pode aumentar significativamente as chances de cura, atualmente em 72% após cinco anos de tratamento.

Sintomas como ínguas indolores no pescoço, perda de peso e febre persistente devem ser observados com atenção. Com cerca de 12.040 novos casos esperados por ano no Brasil, a conscientização e o conhecimento são fundamentais para salvar vidas. A iniciativa visa informar a população sobre os sinais de alerta e a importância de buscar atendimento médico adequado.

O Agosto Azul também é voltado para a saúde, desta vez, especificamente para os homens. Esta campanha visa promover a saúde do homem, incentivando a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que afetam o público masculino. Além disso, a campanha busca conscientizar os homens sobre a importância de realizar exames médicos regulares e adotarem hábitos de vida saudáveis.

Por fim, e não menos importante, agosto é marcado pela campanha Agosto Lilás, que é dedicado ao combate à violência contra a mulher, em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha. A campanha é uma oportunidade para reforçar a importância de denunciar e combater todas as formas de violência, que se intensificam ao longo dos anos.

Esta campanha nacional, busca sensibilizar a sociedade para o enfrentamento dessa grave questão social, que afeta milhões de mulheres em todo o país. A iniciativa visa promover um ambiente seguro e apoiar as vítimas de violência, encorajando a denúncia e a busca por ajuda.

Ao longo de agosto, as campanhas Dourado, Verde Claro, Lilás e Azul não apenas destacam temas de grande importância, mas também inspiram mudanças reais e duradouras. Promovendo a saúde, a segurança e o bem-estar, essas iniciativas servem como um chamado à ação para todos, incentivando a sociedade a se unir em prol de um futuro mais justo e saudável. Seja através do apoio à amamentação, da conscientização sobre o câncer de linfomas, do combate à violência contra a mulher ou da promoção da saúde do homem, o impacto dessas campanhas se reflete na construção de uma comunidade mais consciente e solidária.