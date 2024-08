Jundiaí do Sul tem vagas gratuitas para curso de Produção de Cinema e Vídeo

A Escola Municipal Professora Vilma Vieira Pereira Marques, localizada em Jundiaí do Sul, será o palco para o curso "Introdução à Produção de Cinema e Vídeo". O evento acontecerá nos dias 30 de julho e 3 de agosto, com inscrições presenciais e participação gratuita, oferecendo uma oportunidade única para os interessados no mundo do cinema e vídeo.

O curso será conduzido pelos especialistas Juno Gasparoto e Renan Bonito. No dia 30 de julho, das 19h às 21h, será realizada a palestra "Arte e Cultura: o que são e para que servem?". Esta palestra pretende abordar conceitos fundamentais e a importância da arte e da cultura na sociedade contemporânea.

As atividades práticas do curso estão programadas para o dia 3 de agosto. Pela manhã, das 9h às 12h, e à tarde, das 13h30 às 17h, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre os processos de produção cinematográfica e de vídeo, incluindo desde a concepção de ideias até a execução e edição final dos projetos. Este formato intensivo permitirá aos participantes uma imersão completa nos aspectos técnicos e criativos da produção audiovisual.

As inscrições para o curso devem ser feitas pessoalmente no Departamento de Educação de Jundiaí do Sul, localizado na Rua Anchieta, 192. O atendimento para as inscrições ocorre das 8h às 12h e das 13h às 17h. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (43) 98867-4864. É importante ressaltar que as vagas são limitadas, então é recomendado que os interessados realizem a inscrição o quanto antes para garantir sua participação.

Este curso gratuito representa uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no mundo do cinema e vídeo, oferecendo tanto conhecimento teórico quanto prático, ministrado por profissionais experientes na área. A iniciativa promete enriquecer o cenário cultural de Jundiaí do Sul, proporcionando aos participantes novas habilidades e perspectivas no campo da produção audiovisual.