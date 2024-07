Acidente com dois caminhões e dois pedestres deixa quatro feridos

Um acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira (24) deixou quatro pessoas feridas na PR-218 no trecho que passa pelo município de Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 22h00 na altura do km 80 da rodovia em um trecho de pista simples e envolveu uma carreta VW 19.360, um caminhão VW 24.250 e dois pedestres.

Continua após a publicidade

Devido ao acidente, um home de 54 anos que conduzia a carreta ficou ferido, o motorista do caminhão, um home de 44 anos também teve ferimentos além de dois pedestres de 44 e 48 anos que ficaram feridos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a hospitais da Bandeirantes, Jundiaí do Sul e Jacarezinho para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento ao acidente e tomando as providências cabíveis ao caso.