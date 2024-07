Morre Osny Mendes de Morais, ex-vereador e professor em São José da Boa Vista

Condutor do veículo foi abordado e preso pelo crime de receptação

Condutor do veículo foi abordado e preso pelo crime de receptação

Em reunião realizada com representantes de diversas cidades da região, a Associação de Desenvolvimento Habitacional e Sustentável (ADEHASC), destacou pontos importantes e de direitos de cada cidadão que sonha em regularizar seu imóvel.

Em reunião realizada com representantes de diversas cidades da região, a Associação de Desenvolvimento Habitacional e Sustentável (ADEHASC), destacou pontos importantes e de direitos de cada cidadão que sonha em regularizar seu imóvel.