Assembleia Itinerante recebeu mais de quatro mil sugestões desde sua criação

A Assembleia Itinerante, projeto criado pela Mesa Executiva do Poder Legislativo, tem como objetivo ouvir as demandas da sociedade nos principais municípios do Paraná. Desde sua implantação no ano passado, a iniciativa já contabiliza mais de quatro mil sugestões e reivindicações recebidas. Sob a gestão atual do parlamento, as sessões especiais foram realizadas este ano em Arapongas, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba e Paranavaí, além de Umuarama, Londrina e Maringá. No ano passado, as sessões ocorreram em Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro, Santo Antônio da Platina, Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati e Dois Vizinhos.

Durante os encontros, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), o primeiro-secretário, deputado Alexandre Curi (PSD), e deputados estaduais que representam os municípios das regiões onde o evento é realizado, recebem entidades do agronegócio e de classe, além de membros da sociedade civil organizada, para ouvir demandas e reivindicações. Documentos com as principais sugestões da região são entregues à Assembleia durante as atividades. Como parte da tradição do evento, personalidades de destaque nas regiões visitadas recebem diplomas de menção honrosa da Assembleia Legislativa.

A participação de deputados estaduais é uma constante, assim como a presença de representantes do governo do Estado, prefeitos, vereadores, lideranças políticas dos municípios da região e representantes da sociedade civil. Durante o período em que a Assembleia se instala em um município, os participantes podem visitar os deputados em um estande do Poder Legislativo. Nesse espaço, a população pode se informar sobre as ações desenvolvidas pelo Legislativo e fazer propostas e sugestões para os parlamentares. Informativos sobre as atividades legislativas também são distribuídos ao longo da agenda de trabalho.

A Assembleia Itinerante tem marcado presença nas feiras e festas dos grandes municípios do Estado, estabelecendo um canal direto entre a sociedade e o Legislativo. Com um espaço dedicado ao trabalho da Assembleia, os deputados recebem prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, representantes do setor produtivo e a população, criando um ambiente propício para a troca de ideias e o atendimento às demandas da comunidade.