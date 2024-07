PM resgata cães e gatos vítimas de maus tratos em Wenceslau Braz

EM BUSCA DO BI Há 3 dias Em Wenceslau Braz - PR Estudante de Wenceslau Braz chega à Final dos JEPS Eletrônicos pela quarta vez consecutiva Kauan Nassif Maluf já foi campeão dos JEPS Eletrônicos em 2022 e busca o bicampeonato em nome do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná

RANKING Há 7 dias Em Wenceslau Braz - PR Saúde de Wenceslau Braz se destaca em avaliação do Tribunal de Contas do Estado Ranking divulgado pelo TCE destacou as melhores cidades da AMUNORPI na área da saúde. Wenceslau Braz conquistou o segundo lugar com uma avaliação de 8,85