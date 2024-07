Suspeito é preso após oferecer R$ 10 para ter relações com a sobrinha de sete anos

Um homem foi preso acusado de aliciar a própria sobrinha para cometer atos sexuais em troca de dinheiro. A prisão aconteceu na terça-feira (23) no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o suspeito tem idade de 56 anos e estava cumprindo pena em regime semiaberto. Porém, foi comunicado aos policiais que o homem havia oferecido a quantia de R$ 10 como recompensa para ter relações com a sobrinha, uma criança de apenas sete anos de idade.

Frente aos fatos, foi solicitado a regressão de regime sendo concedido o mandado de prisão contra o suspeito que foi preso pela equipe da Polícia Civil e encaminhado ao sistema penitenciário.

A Polícia Civil conta com a colaboração da população no combate a violência e exploração sexual infantil. As denúncias podem ser realizadas de forma anônima através do telefone 197 da PC, 181 do Disque Denúncia ou 190 da Polícia Militar.