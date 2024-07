Viaduto na PR-092 em Siqueira Campos é interditado por questões de segurança

O tráfego do viaduto na PR-092 foi interrompido pela EPR Litoral Pioneiro nos dois sentidos da rodovia, entre os quilômetros 290 e 295, em Siqueira Campos, Paraná. A medida, preventiva e emergencial, visa garantir a segurança dos usuários.

O fluxo de veículos foi desviado para as marginais da rodovia em ambos os sentidos. Motoristas que passam pelo local são orientados a redobrar a atenção e seguir a sinalização. A concessionária monitora a área desde que suas equipes de trabalho identificaram uma tipologia construtiva da laje do viaduto não usual.

Para avançar nas obras, a EPR Litoral Pioneiro está apurando a situação da estrutura junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), visando estabelecer as ações necessárias em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Além disso, a concessionária realiza a manutenção do pavimento da rodovia e iniciará o atendimento operacional aos usuários da PR-092 em 28 de agosto.