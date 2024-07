Mulher morre ao ser prensada por veículo em parede de supermercado

Uma tragédia registrada no fim da tarde desta segunda-feira (22) tirou a vida de uma mulher e deixou um bebê gravemente ferido. A situação foi registrada no município de Rancho Alegre após as vítimas serem prensadas por um automóvel contra a parede de um supermercado.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 16h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a um acidente com vítimas registrado em um supermercado situado a Rua São Paulo, no Centro. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que uma mulher de 45 anos estava caída ao chão sangrando e recebendo atendimento médico. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital local para receber atendimento médico. A equipe ainda foi informada que, momentos antes, um bebê que estava em um carrinho junto com a mulher e também ficou ferido havia sido encaminhado em estado grave para Cornélio Procópio.

Em contato com testemunhas, os policiais foram informados que um motorista tentava estacionar um veículo quando acabou prensando a mulher e o bebê contra a parede do supermercado.

Um casal de idosos estava no automóvel que era conduzido por um homem de 85 anos. Os dois passaram mal com a situação e também tiveram que ser socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro para receber atendimento médico. Os policiais verificaram o sistema e constataram que o motorista é habilitado e sua CNH estava em dia, assim como a documentação do veículo que foi recolhido e encaminhado ao pátio da PM onde ficou à disposição da perícia.

Na sequência, os policiais receberam a informação que o bebê estava com seu quadro clínico, porém, infelizmente, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O hospital teve de ser isolado pelos policiais devido a aglomeração de pessoas na parte externa provocando tumulto no local.

O caso foi repassado a equipe da Polícia Civil que deve abrir um inquérito para apurar as causas e circunstâncias do acidente.