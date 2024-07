Homem embriagado surta e deixa três pessoas feridas

Um homem foi preso após agredir pessoas que estavam na rua. A situação foi registrada no início da tarde da segunda-feira (22) em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 12h30 os policiais receberam um chamado informando que um homem de 40 anos estava descontrolado agredindo pessoas na Rua Monte Claro. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, populares contaram a equipe que o suspeito foi para cima das pessoas que estavam na rua as agredindo com tijoladas, pedradas e garrafadas. A equipe foi até a residência do agressor que, indagado sobre a situação, confirmou ter se envolvido na confusão.

Frente aos fatos, os policiais deram voz de prisão ao homem que estava embriagado e tentou resistir, mas foi contido e preso sendo encaminhado a delegacia da Polícia Civil.

Também foi necessário acionar apoio da equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para socorrer um homem de 46 anos e uma adolescente de 13 anos que apresentavam cortes na cabeça. Eles foram levados ao hospital onde a equipe policial ainda encontrou mais uma vítima, um jovem de 24 anos, que aguardava atendimento médico devido a ferimentos causados pelo agressor.