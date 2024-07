Polícia prende suspeito de matar esposa a facadas em Jaguariaíva

A equipe da Polícia Civil prendeu um homem de 46 anos que é o principal suspeito de matar a esposa a facadas em Jaguariaíva. Ele estava foragido desde maio e foi encontrado na última quinta-feira (18) no município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 15 de maio quando o suspeito, identificado como Laércio Tomaz de Miranda, teria matado a esposa, Rosane Borges da Silva, de 55 anos, a facadas após uma discussão entre o casal. O crime aconteceu em uma residência situada ao bairro Remonta.

Após esfaquear a vítima, o suspeito fugiu do local do crime. Roseane chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital Carolina Lupion, mas não resistiu e veio a óbito.

O caso foi repassado a equipe da Polícia Civil que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime. Com isso, foi solicitado ao Judiciário um mandado de prisão preventiva contra Laércio que passou a ser considerado foragido. Ele foi localizado e preso no fim da semana passada no município de Joaquim Távora, cerca de 100 km de distância de Jaguariaíva.

O suspeito segue preso e a disposição da Justiça.