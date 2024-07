Carro furtado em São Paulo é recuperado em São José da Boa Vista

Uma denúncia anônima ajudou a equipe da Polícia Militar a recuperar um automóvel furtado que estava circulando pelo município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (17).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, os policiais receberam uma denúncia de que um indivíduo estaria circulando pelo município com um automóvel furtado. Com isso, os policiais deram início as diligências e, por volta das 11h00, encontraram o referido automóvel.

Após realizar a abordagem do suspeito e busca pessoal, a equipe consultou o sistema da polícia sendo constatado que o veículo havia sido furtado no estado de São Paulo.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso pelo crime de receptação e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz juntamente com o automóvel apreendido para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.