Acidente com três carretas causa interdição da PR-092

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (16) interditou a rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 09h30 na altura do km 272 da rodovia no trecho que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos.

Conforme os dados colhidos pelos policiais junto a testemunhas, uma carreta com placas de Nova Ponte, interior de São Paulo, seguia no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando, nas proximidades da “Barraca do Mineiro”, acabou atingindo a traseira de uma carreta com placas de Birigui, também interior de São Paulo. Com o impacto, o condutor da segunda carreta perdeu o controle da direção e colidiu contra uma carreta com placas de Londrina que transitava no sentido contrário.

Felizmente, apesar do susto e dos prejuízos ninguém ficou ferido. Além disso, houve vazamento de óleo na pista sendo necessário o bloqueio da rodovia para que os agentes da Defesa Civil de Siqueira Campos realizassem a limpeza evitando assim o risco de novos acidentes.

A PRE esteve no local orientando os motoristas e tomou as providências cabíveis ao caso.