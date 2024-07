Polícia prende homem que estuprou menina no Norte Pioneiro

A equipe da Polícia Civil de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, realizou na última segunda-feira (15) a prisão de um homem acusado de estuprar uma adolescente.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PC, o crime aconteceu no início do mês de julho quando o homem de 62 anos de idade abordou a adolescente de 14 anos e ofereceu R$ 200 para que ela fizesse um programa. Após a menina negar a oferta, o suspeito a obrigou a entrar no seu veículo e a estuprou.

Após cometer o crime, o homem fugiu. O caso foi denunciado a equipe da Polícia Civil que deu início as investigações e diligências para prender o suspeito que foi encontrado, preso e encaminhado ao sistema penitenciário onde permanece a disposição da Justiça. Ele deve responder pelo crime de estupro de vulnerável.

A Polícia Civil do Paraná conta com a colaboração da população para realizar denúncias que ajudem no combate a violência sexual. As denúncias podem ser realizadas de forma anônima através dos telefones 197 ou 181.